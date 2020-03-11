جينيفر لوبيز وابنتها إيمى برفقة مطربة بوب أخرى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تتمتع النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، بشهرة واسعة ليس في الولايات المتحدة فحسب، ولكن في كافة أنحاء العالم، فالملايين يتابعونها حبا في أغنياتها وحفلاتها، وتواجدها على السوشيال ميديا، وأزيائها.

جينيفر لوبيز مثلها مثل أي شخص، حيث تهتم ابنتها إيمى بالمغنية العالمية “إيليى بيليش”، والتي ترى أنها نجمة البوب.

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وكانت جينيفر لوبيز، قد نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام صورة وهى تحتضن بيلى ايليش وبينهما ابنة جينيفر، إيمى، وعلقت قائلة: لما إيمى قابلت بيلى، وقد حققت الصورة أكثر من مليون نصف إعجاب في ساعات قليلة.

وعلى جانب أخر، أدلت جينيفر لوبيز، مؤخرا، بالعديد من التصريحات حول علاقتها بخطيبها اليكس رورديجيز أثناء تواجدها الأخير في برنامج اوبرا وينفري حيث حلت ضيفة عليها وتطرقت إلى العديد من الأمور التي تخصها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، أكدت أنها منذ خطوبتها لـ اليكس في شهرمارس من العام الماضي 2019، وتوقعت أن إتمام الزواج سيكون خلال شهرين فقط علي أقصي تقدير، وهو الأمر التي اكدت أنها اعتادت عليه وأرجعته إلي مشاعر الرومانسية التي دوماً ما تحظى بها في بداية أي علاقة، وهو ما تسبب مثلما قالت في زواجها ثلاث مرات من قبل.