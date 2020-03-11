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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجم والمطرب الأمريكي الشهير بن افليك مع الممثلة الكوبية آنا دي أرماس خلال تواجدهما في مطار كوستاريكا الدولي بعد قضائهما عطلة سويًا في كوبا.
والتقطت صورة لبن أفليك مع آنا دي ارماس التي تبلغ من العمر 31 عامًا أثناء وجودهما في أحد المطاعم الشهيرة في كوبا، وسط شائعات حول ارتباطهما.
ومنذ عدة أسابيع، انتهى بن افليك الذي يبلغ من العمر 47 عامًا من تصوير فيلمه الجديد Deep Water مع آنا دي ارماس.
وكان بن أفليك، قد قام بجولة عالمية للترويج لفيلمه الجديد The Way Back المقرر طرحه الجمعة المقبلة.
يشار إلى أن بن أفليك كان متزوجا من الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر وانفصل عنها بعد 10 سنوات إنجاب 3 أطفال ثم ارتبط بمنتجة برنامج Saturday night live ليندسي شوكس.
وكانت أنباء قد ترددت، مؤخرا، حول أن النجم والممثل الأمريكي بن أفليك يرغب في العودة لزوجته السابقة جينيفر جارنر، حيث قام بشراء مزرعة في أوكلاهوما بالقرب من مزرعة عائلتها.
ونشر موقع ” NW ” تقرير فني عالمي يؤكد أن عائلة جينيفر جارنر تمتلك مزرعة ضخمة في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الامريكية، والتي غالبا ما تستخدمها الممثلة الشهيرة من أجل إنتاج طعام عضوى “أورجانك” لها.
وبحسب الموقع العالمي فإن بن أفليك يخطط للاستفادة من شغف زوجته السابقة بالمزرعة من خلال شراء مزرعة مجاورة لمزرعة عائلته، وإنشاء متجر في أوكلاهوما وكأنه يخطط لمؤامرة لمي يستعيد زوجته من جديد.
ويجري حاليا، نجم هوليوود الشهير بن أفليك محادثات سرا لشراء مزرعة مذهلة بالقرب من مزرعة عائلة جينيفر ، حيث يعتقد بن أفليك أنه إذا تمكن من تحقيق ذلك، فسوف تعود جارنر اليه، و اشار التقرير أن النجم الشهير يريد أن يستعيد علاقتهما و يبدأ معها من جديد، ومن ثم قرر أن يأخذ هذه البادرة الهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء عن تقاربه مع طليقته.. بن أفليك يرافق ممثلة شهيرة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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