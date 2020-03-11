كيلي جينر تعود لوالد ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء قوية عن عودة العلاقة بين نجمة تليفزيون الواقع الشابة كيلي جينر، ووالد ابنتها مغني الراب ترافيس سكوت، وجاء ذلك بعد أن انفصلا عن بعضهما البعض موسم الخريف الماضي.

وذكرت جريدة الديلي ميل البريطانية، وفقا لمصادر مقربة من كيلي جينر، أن العلاقة الرومانسية بين الثنائي العالمي عادت من جديد وينتظران وضع تسمية مناسبة لهذه العلاقة يعودان بها أمام الإعلام.

واستمر انفصال كيلي جينر البالغة من العمر 22 عاما، وترافيس سكوت، لستة أشهر، بعد فترة وجيزة من استقبالهما لانتهما الأولى بشكل غير شرعي بعد أن اثيرت شكوك حول حقيقة ابوية ترافيس للطفلة.

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وكانت نجمة تليفزيون الواقع والمليارديرة الصغيرة كيلي جينر، قد احتفلت للعام الثاني على التوالي بعيد ميلاد ابنتها ستورمي من خلال صناعة مدينة ملاهي متكاملة، وأطلقت على المدينة اسم “عالم ستورمي.

وبالرغم من الانتقادات الشديدة التي واجهتها كيلي جينر، في العام الماضي بسبب الحفل الباذخ الذي رجح أنه كلف مئات الآلاف من الدولارات إلا أنها نفذت نفس فكرة العام الماضى متجاهلة ردود الأفعال ضدها.

وأظهر فيديو نشرته النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما، كيلى جينر على تطبيق “تيك توك”، شكل مدينة الملاهى، حيث صممت بوابة الملاهي من لعبة مطاطية ضخمة على شكل وجه ستورمي التي أنجبتها كايلي جينر من حبيبها مغني الراب ترافيس سكووت، ودخل الضيوف من مدخل خاص تم تصميمه خصيصاً من أجل الحفل الذي يبدو من الصور والفيديوهات بأنه يتجاوز تكلفة الحفل في عيد ميلاد طفلتها الأول