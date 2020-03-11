هل خضعت فريدة سيف النصر لعمليات تجميل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر على الأنباء التي ترددت عن خضوعها لعمليات تجميل.

الفنانة المصرية نفت صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدة، خلال استضافتها في برنامج “اسألني” عبر قناة cbc، أنها استحالة تلجأ لمثل هذه العمليات، وذلك نظرا لخوفها الشديد من الجراحة.

وأكدت إنها ستترك الزمن يفعل ما يشاء في وجهها، أما عن المرأة الجميلة من وجهة نظرها قالت فريدة إن المرأة لابد أن تمتاز بالروح الحلوة والتصالح مع النفس.

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وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، قد أثارت مؤخرا قلق جمهورها ومتابعيها بعد نشرها فيديو لوجهها وهو متورم ودعت جمهورها للدعاء لها مؤكدة أنها فوجئت بهذا الانتفاخ ولا تعلم سببه وذلك رغم خضوعها لأشعة للكشف عن أسبابه مؤكدة أنها تتناول العديد من الأدوية حتى تعود لطبيعتها وتعود لتصوير مشاهدها في مسلسل “ولاد إمبابة”.

ونفت فريدة كل ما تردد عن إصابتها بالسرطان، وكشفت تفاصيل ما حدث لها، في تصريحات صحفية، بقولها إنها فور إصابتها بخراجات في أسنانها وصف لها أحد الأطباء أدوية عديدة كان يخلطها ببعضها البعض ويعطيها جرعات مكثفة منها كي تعود إلى طبيعتها في أقل فترة ممكنة من أجل استكمال التصوير ولكن نتج عن تلك الجرعات المكثفة نوع من أنواع الحساسية في الجلد تسببت لها في التورم الشديد.

وأضافت أنها تعرضت لاستغلال من قبل طبيب آخر، شخص حالتها الصحية بطريقة خاطئة، حيث أشار إلى تعرضها للدغة حشرة وإصابتها بنوع من أنواع الحساسية عن طريقها، وبالتالي أعطاها أدوية لا تتناسب مع حالتها الجسمانية مما أصابها بالتعب مجددا.

وتابعت أنها على مدار أسبوعا كاملا كانت تأخذ أدوية مكثفة نتج عنها تعب في المعدة وحالة نفسية سيئة، إلى أن ذهبت لطبيب في النهاية نجح في إعطائها أدوية تخفف تأثير الحساسية التي تعرضت لها ودواء آخر للمعدة.