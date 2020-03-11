الشاعر تامر حسين يهاجم زكي فطين عبدالوهاب بسبب عمرو دياب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الشاعر الغنائي تامر حسين، على الانتقادات التي وجهها الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للفنان المصري عمرو دياب، بمنشور طويل عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

تامر حسين، قال في تدوينته: “بوست الأستاذ قالك إفلاس آخر ٢٠ سنة يعنى حضرتك ابتداءً من تملى معاك مثلاً اللي غير شكل الأغنية وقربنا للعالمية ولا حضرتك قصدك مثلاً أكتر واحد بيحبك اللي خد أورد؟ ولا أنا عايش الأشهر والأجرأ موسيقياً في مسيرة الفنان عمرو دياب ولا ليلى نهاري اللي اترجم معظم أغانيه للُغات العالم؟ طب ممكن يكون قصدك وياه اللي كان في وياه أفضل أغنية في إفريقيا (اللي هي قارة) مش بكلمك ع المهندسين فقط”.

وأضاف: “طب سيبك من ألبومات تانية ولا الليلة اللي خد ٤ جوايز أورد والراجل رفض يروح يستلمها واكتفى ب فيديو وهو في بلده.. ولا إيه ولا ايه ولا ايه.. طب حضرتك ماشفتش نجاح يتعلموا فقط بما إني واحد من الصُناع ف ادافع عن نفسي مش هقولك ألبومات آخر ٢٠ سنة طب ماحدش قالك إن آخر ألبوم الراجل مغير ومواكب كل الأذواق والأجيال ومغير قاموس الكلمة يوم تلات.. قدام مرايتها.. عم الطبيب.. مهرجان... والخ”.

وتابع: “الحقيقة أنا عندي استياء بمُجادلة وجهل من لا يفقه والاستخفاف بصناعة كاملة بشعراء وملحنين وموزعين ومهندسين صوت بمطرب ناجح بقاله ٣٥.. ارحمونا أنت بتنصر المهرجانات من حيث الشكل الموسيقي هما شكل واحد على فكرة ونجح بس إحنا عندنا اكتر من نوع موسيقى نقدمه هاوس لاتين مقسوم وغيره ده لو المزيكا أما لو بتنصر خمور وحشيش دي حاجة تانية بقى”.