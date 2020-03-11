ليلى إسكندر تتعرض لموقف محرج في حفل زفاف سعودي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

موقف لا تحسد عليه تعرضت له الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر خلال احيائها حفل زفاف سعودي في مدينة الدمام.

ليلى وخلال تقديمها لإحدى فقراتها الغنائية على المسرح وتمايلها في انسجام تام، لم تلتفت لوجود سلالم خلفها، فسقطت أرضاً من على المسرح، وهو الموقف الذي شاركته الفنانة اللبنانية مع متابعيها عبر فيديو طريف، كتبت معلقة عليها: «طحت بلياقة».

من ناحية أخرى، كشفت ليلى حديثاً عن كواليس زيجتها الأولى من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، لافتة إلى أنه كان صديقها لـ7 سنوات، إلا أن انفصالهما وقع سريعاً بعد 5 أيام من زواجهما فقط، في الوقت الذي شددت فيه على استمرار علاقتهما كأصدقاء حتى الآن، حتى أنه تعرف على زوجها الحالي يعقوب الفرحان حتى قبل زواجهما.

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الفنانة اللبنانية اعترفت بأنها لم تكن تؤمن بمؤسسة الزواج حتى ارتبطت بالفرحان بعد قصة حب نشأت بينهما، حيث نجح والد ابنها الوحيد «يوسف» في تغيير وجهة نظرها في الزواج، وهذا ما أوضحته بقولها: «أبو يوسف تاج راسي وزوجي، وخلاني أؤمن بمؤسسة الزواج واعطاني أجمل نعمة في الحياة وهي الأمومة، وأنا ما أحب هذه الدراما بحياتي بس الناس تحب تركب وتؤلف، وعندما تزوجت (رائد) ما كنا مغرومين كي نتزوج بل كنا أصدقاء وقلنا سنتزوج لأنه كان لازم نتزوج وكان عمري وقتها 21 عاما وما ضبطت».

الفرحان لم يكن السبب في اعتناق ليلى للإسلام، حيث شددت الفنانة اللبنانية على أنها اعتنقت الإسلام بكامل إرادتها وعن قناعة تامة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «السندريلا» مع صالح الراشد، حيث قالت: «أقرأ كثيراً، وعندي أسئلة مستمرة عن الوجود، وعندما قرأت القرآن الكريم، اقتنعت بالإسلام، ونحن جميعاً في الأساس مسلمون، وإنما منّ يؤمن بالنبي محمد فهم المؤمنون، اعتنقت الإسلام ولكن ديني الإنسانية».