ديمة بياعة تتخلص من فوبيا الأماكن المرتفعة وتقفز من ارتفاع 13 ألف قدم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت الفنانة السورية ديمة بياعة في هزيمة خوفها، والتخلص من فوبيا الأماكن المرتفعة التي لازمتها منذ الصغر

ديمة خاضت مغامرة القفز المظلي في «سكاي دايف دبي»، وقفزت من على ارتفاع 13 ألف قدم أو ما يعادل 4 آلاف متر، وهي الخطوة التي شجعها عليها محبيها، مثنيين على قراها بالتخلص من مصدر خوفها.

وفي تصريحات صحفية لها بعد انتهائها من المغامرة، كشفت ديمة عن السر وراء اصابتها بفوبيا الأماكن المرتفعة قائلة: «كنت بالصف الأول عندما سقط شقيق صديقتي من شرفة منزلهما وتوفى على الفور، الأمر الذي خلق بداخلي فوبيا الخوف من المرتفعات، حتى أني لم استطع أن أصعد برج خليفة حتى الآن، وكنت دائمة الخوف على أولادي من الأماكن المرتفعة، وحريصة على اغلاق أي شرفة أو شباك بالمنزل».

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زوج ديمة، المغربي أحمد الحلو كان حريصاً على مرافقة زوجته خلال كواليس الرحلة، إلا أن الفنانة السورية كشفت عن توترها ليلة خوض المغامرة وتفكيرها في الغائها، واللافت أنه حاول التخفيف عنها بشكل صادم قائلاً لها-بحسب رواية الفنانة لمجلة زهرة الخليج-: «ماذا سيحدث إذا صعدتي وقفزتي؟ هل ستموتي؟ جيد يمكن حينها أن تحققي شهرة مضاعفة لشهرتك الحالية».

يُذكر أن ديمة انجبت «فهد وورد» من زوجها السابق، الفنان السوري تيم حسن، الذي انفصلت عنه عام 2012 ، بعد زواج استمر 10 سنوات، في الوقت الذي احتفلت فيه ديمة بعقد قرانها على زوجها الحالي، المغربي أحمد الحلو عام 2014.

من ناحية أخرى، شاركت ديمة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، وتشارك ديمة في بطولته أمام صابح الجزائري، بسام كوسا، شكران مرتجي، كاريس بشار، مها المصري، جيني إسبر، وغيرهم.