دويتو جديد يجمع أحمد سعد مع حسن شاكوش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سجل المطرب المصري أحمد سعد، دويتو غنائى جديد مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والأغنية تحمل اسم مبدئي “أنا إنسان”، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت أغنية عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، قد حققت ما يزيد عن 19 مليون مشاهدة خلال 7 أيام منذ طرحها على موقع يوتيوب، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.

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وتأتى هذه المشاهدات بعد حذف الأغنية على يوتيوب قبل عدة أيام من تحقيقها 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها في المرة الأولى، ويرجع حذف أغنية “عود البطل”، لحسن شاكوش وعمر كمال، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغا ضد الأغنية، واتهمت المطربين عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان “خطفتنى”.

والجدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية قد قررت إنشاء “شعبة للأداء الشعبى” وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على “ترخيص سنوى” بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.