تامر حسني ونيكول سابا في حفل عيد الأم بمدينة 6 أكتوبر

يستعد كل من الفنان تامر حسني والمطربة اللبنانية نيكول سابا لإحياء حفل غنائي كبير بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم العالمي، وذلك في نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم الثنائي تامر حسني ونيكول سابا خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيهم والتي يتفاعل معها الجمهور ما بين القديم والحديث، وسط حضور كبير من محبيهم على مدار ساعتين.

من جهة أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني حيث يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية، فيحيي حفلًا يوم 13 مارس لطلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب، كما يقدم لأول مرة حفلًا غنائيًا في الجامعة الأمريكية بالإمارات وذلك يوم 19 مارس الحالي.

جدير بالذكر، أن تامر حسني حقق نجاحا كبيرا بحفله الأخير الذي أحياه خلال الفترة الماضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور 100 ألف متفرج من جمهوره، واستضاف تامر حسني -خلال الحفل- النجم العالمي إكون على مسرح مدينة جدة، وقدما سويًا الأغنية الشهيرة "welcome to the life"، وسط صيحات الآلاف من الجمهور.

وقدم تامر خلال الحفلة العديد من الاستعراضات الراقصة بالإضافة إلى غنائه وعزفه على الجيتار الكهربائي وسط لوحة فنية استعراضية لاقت قبول الجمهور الحاضر.

في سياق مختلف، يصور الفنان تامر حسني فيلمه الجديد "مش أنا" بمشاركة الفنانة حلا شيحا في أول تعاون بينهما، ومن المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل، وهو من إخراج سارة وفيق فى التعاون الثانى لها مع تامر حسنى، بعد عملها مساعد مخرج فى فيلم "عمر وسلمى ٣"، وبدأت أعمال المونتاج لمشاهد "مش أنا"، من أجل الانتهاء من أكبر قدر من المشاهد، بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، سيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى.

