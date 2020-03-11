عمر كمال يوضح حقيقة سرقة لحن أغنية "عود البطل"

بعد ساعات قليلة من طرح أغنية "عود البطل" لعمر كمال وحسن شاكوش، تصدرت الأغنية تريند يوتيوب في العديد من الدول العربية، وحققت خلال 24 ساعة من طرحها، ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة، لكن رغم ذلك حذف موقع "يوتيوب" الأغنية، قبل قليل، بدون أسباب معلومة حتى الآن.

تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الحذف هو سرقة لحن الأغنية من مهرجان يحمل اسم "خطفتيني"، لكن نفى عمر كمال ما تردد في هذا الشأن وضحا أن برومو الأغنية تم طرحه في 28 يناير الماضي، بينما المهرجان المزعوم تم طرحه على يوتيوب بتاريخ 22 فبراير، أي بعد نحو شهر من طرح البرومو.

وتابع: "يبقا مين اللي واخد من مين.. إحنا لا نعرف الشخص ده ولا نعرف أغنيته ولا حتى عمرنا سمعنا عنه مش هناخد منه لحن، دي حوارات تانية مع ناس تانية هما اللي قافلين الأغنية وعارفينهم وهتتفك".

يُذكر أن أغنية "عود البطل" هي أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

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