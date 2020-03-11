شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تهنئ سميحة أيوب بعيد ميلادها: عقبال 100 سنة.. وسنة سعيدة عليكِ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت نجمة الجماهير نادية الجندى، الفنانة القديرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربى، بعيد ميلادها، متمنية لها عامًا سعيدًا والتوفيق لهما فى المسلسل الجديد "نساء من ذهب".





ونشرت نادية الجندى، عبر حسابها على انستجرام، صورة من الاحتفال بعيد الميلاد، صحبتها بتعليق: "كل سنة وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب طيبة وبخير وعقبال 100 سنة، وسنة سعيدة عليها وربنا يوفقنا جميعاً فى مسلسلنا الجديد".

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واحتفلت أسرة مسلسل "نساء من ذهب" بعيد ميلاد النجمة القديرة سميحة أيوب، داخل لوكيشن تصوير العمل، الذى تصور أحداثه حاليًا فى العاصمة اللبنانية بيروت، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان، حيث حرص عدد من نجوم المسلسل على المشاركة فى الاحتفالية وتبادل الصور التذكارية وتقطيع التورتة، وكان على رأسهم المخرج وائل إحسان، الفنانة هالة فاخر، الفنانة نادية الجندى، وآخرون.

مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهني، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى ونانسى عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.