شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس وعلى ربيع وكريم عفيفى يسخرون من فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة الكوميدية، سخر النجم محمد أسامة الشهير بأوس أوس من انتشار فيروس كورونا، من خلال حسابه بموقع انستجرام، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

أوس أوس، نشر عبر حسابه صورة له برفقة الفنان على ربيع وكريم عفيفى،وعلق قائلاً:" الكورونا عندنا من زمان ياجماعه متخفوش".



أوس أوس

وقام الفنان محمد أسامة بحذف الصورة ثم وضع بعدها صورة ضفدعة على وجه الفنان كريم عفيفى وأرنب على وجه الفنان على ربيع، ليرد بعدها على سؤال أحد متابعيه عن شخصياتهم، قائلاً:"ده أرنب وضفدعة أعز أصدقائى".



أوس أوس

يشار إلى أن الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس و الفنان حمدي الميرغني انتهيا من تصوير كافة مشاهدهما في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والذي من المفترض أن يعرض خلال شهر رمضان القادم.

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وما ان انتهي الثنائي من تصوير هذا المسلسل حتي بدأوا في عقد جلسات عمل حالياً تجمعهما مع المنتج وائل عبد الله بغرض وضع اللمسات النهائية علي فيلم جديد يقوم ببطولته الثنائي معاً، ومن المفترض البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، علي أن يحددوا اسم مؤقت للفيلم.

علي جانب آخر رُزق نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"، مؤخراً خلال الأيام الماضية بمولود جديد، أطلق عليه اسم "على"، حيث نشر عبر حسابه على تويتر، صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله (على محمد أسامة).. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره".

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.