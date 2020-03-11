شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تنضم لـ"مايلى سايرس" وفرقة بيرل جام فى إلغاء الحفلات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حفلات نجوم الموسيقى العالمين إلغاء حفلاتهم خلال الساعات الأخيرة خوفا من تفشى فيروس كورونا، التي من ضمنها المغنية العالمية مادونا والنجمة مايلي سايرس و فرقة بيرل جام الأمريكية.

وأوضحت تقارير أن المطربة الأمريكية العالمية مادونا ألغيت حفله في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ذكرت جريدة Us Today ، أن المطربة مادونا التي تبلغ من العمر 61 عاما، ألغيت حفلاتها حيث حذرت فرنسا إقامة الفعاليات التي يزيد فيها الأعداد عن ألف فرد، والتي كان المقرر لها اليوم.

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في نفس الإطار، ألغت فرقة الروك الأمريكية "بيرل جام" جزءًا من الحفلات الموسيقية المخطط لها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر إقامة أربعة حفلات في كندا، وعشر حفلات في أمريكا ، وذلك في إطار الوقاية من تفشى فيروس كورونا وكتبت الفرقة على صفحتها الشخصية فى "تويتر": نحن نأسف للإبلاغ عن هذا الخبر، تم إلغاء المرحلة الأولى من جولتنا وسيتم إعادة جدولة العروض في وقت لاحق".

وكانت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، حفلها في أستراليا، لصالح ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، ضحية لفيروس كورونا، حيث عبرت عن حزنها للإلغاء حفلها الفنى، متمنية عودتها قريبا لإقامة الحفل.

وكتبت عبرحسابها بموقع "تويتر": " أشعرب خيبة أمل كبيرة لعدم وجودي، لكن عليّ فعل ما هو صواب لحماية صحة وسلامة فرقتي وطاقمي. سأقوم بالتبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات الأسترالية. يؤسفني أن أفتقد الجميع في أستراليا ، لكنني سأعود قريبًا".

وتابعت :"نظرًا لتوصيات السلطات الحكومية المحلية والاتحادية والدولية ، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض، فإنه من أجل الحد من المخاطر الصحية المحتملة، استجابة للأزمة الصحية العالمية الحالية، لن نمضي في السفر إلى أستراليا من أجل العرض".