شكرا لقرائتكم خبر عن كسر فى الأنف وارتجاج بالمخ.. تفاصيل خناقة حسام حبيب وياسر خليل أمام المحكمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار على عبد الحميد، تحديد جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.

وإليكم التفاصيل الكاملة:

بتاريخ 8 ديسمبر 2019، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حضر المجنى عليه "ياسر خليل عبد الرحمن غانم"، لديوان قسم شرطة التجمع الأول، وحرر المحضر رقم 16202 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

اتهم ياسر الفنان "حسام الدين حسين كامل حبيب"، بالتعدى عليه بالضرب والسب، وذلك بسبب خلافات عمل بين المجنى عليه وشيرين عبد الوهاب زوجة حسام.

بتاريخ 18 ديسمبر 2019 مثل حسام حبيب أمام النيابة العامة وعلم أن التهمة المسندة إليه من المجنى عليه، هى الشروع فى قتله مع سبق الإصرار، حيث أعد سلاحًا ناريًا "مسدس" وأشهره صوب المجنى عليه محاولاً إطلاق عيار نارى للشروع فى قتله.

رد حسام حبيب، أن ما حدث بتاريخ 5 ديسمبر 2019، أنه توجه إلى محل إقامة ياسر خليل، وبعد أن وصل رفض مقابلته.

صديق ياسر خليل أوضح أن هناك رغبة لإنهاء الخلاف ودياً، وطلب لقاء بين الطرفين ليكون فى مكتب ياسر خليل بالتجمع الأول.

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انتقل الفنان حسام حبيب إلى مكان المقابلة، ولكنه فوجئ بياسر خليل يتعدى عليه وقام بضربه بـ"الروسية" فى أنفه متعمداً إصابته.

بتاريخ 18 ديسمبر 2019 خاطبت النيابة العامة مستشفى حكوميًا لتوقيع الكشف الطبى على حسام حبيب، وأوضح إصابته بكسر بالحاجز الأنفى مع اشتباه فى ارتجاج بالمخ، وتورم شديد وكسحات وكدمات متفرقة بالجسم.

محكمة أول درجة أصدرت حكمًا ابتدائيًا بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.

أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه يجب عليها القضاء ببراءة "ياسر خليل عبد الرحمن"، عملاً بالنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

أما فيما يخص الفنان حسام حبيب، أوضحت المحكمة أنها أطمئنت للاتهام المنسوب إليه بعد سماع أقوال المجنى عليه ياسر خليل عبد الرحمن وقضت بحبس الفنان حسام حبيب سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه.

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تحديد جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة.

نفى مصدر قضائى وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدًا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.