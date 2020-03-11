شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لـ ألبوم عاصى الحلانى قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع النجم اللبناني عاصى الحلانى اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه أواخر شهر مارس الجارى، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين. من الشعراء يتعاون مع كل من سليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا، ومعظم الأغاني من ألحانه، ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

وأحيا النجم عاصى الحلانى مؤخراً حفلا غنائيا ضمن مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها: "اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة، وشارك معه في الحفل ابنه الوليد الحلانى الذى كان مفاجأة الحفل، ورفع شعار كامل العدد.

Advertisements

وكان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا"ممكن تشارك السنة الجاية ."

وتابع الحلانى: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، لذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق"، لافتا أن هذه الأزمة تتكرر فى كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال"، موضحا ان إدارة البرنامج فى حالة اكتمال الفرق، تخير المشتركين ما بين الظهور فى البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك.

وأوضح الحلانى ، أن "المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن فى بعض الأحيان، أن تمر حلقة دون اختيار ولا موهبة"، مشيرا إلى أن "هايدى من الممكن أن تشترك فى البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى".