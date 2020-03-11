صورة| صناع "نساء من ذهب" يحتفلون بعيد ميلاد سميحة أيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
احتفلت أسرة مسلسل "نساء من ذهب" بعيد ميلاد الفنانة سميحة أيوب، الذي حل قبل يومين.
ونشرت نادية الجندي صورة من الاحتفال وهم يقطعون التورتة، وعلقت: "كل سنة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب طيبة وبخير وعقبال 100 سنة، وسنةسعيدة عليها وربنا يوفقنا جميعا في مسلسلنا الجديد".
ويواصل صناع مسلسل نساء من ذهب تصوير أحداث المسلسل، الذي يجمع نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، من إخراج وائل إحسان.
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