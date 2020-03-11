بسبب كورونا.. يوسف الخال يعلن بقاءه في منزله حتى إشعار آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان اللبناني يوسف الخال، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عدم خروجه من منزله بسبب فيروس كورونا.

وكتب الخال: "الكون كلّو موجود بالبيت.. لن أخرج منه بعد الآن حفاظاً على سلامة كل الحب اللي فيه.. بتمنى من الجميع التمسّك بهذه الفكرة والتنسّك لمرحلة معينة حتى إشعار آخر".

يُذكر أن الفنانة يوسف الخال زوج الفنانة نيكول سابا، وشارك في عدة أدوار، منها مسلسل سارة مع سيرين عبد النور وتألق أيضا بمسلسل "لو" عام 2014 وبمسلسل أجيال مع الممثلة نادين نجيم، وفي مسلسل جذور مع باميلا الكيك في 2013.

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ولم تقتصر نشاطات يوسف الخال الفنية على التمثيل فقط، فهو إلى جانب إجادته الغناء والتلحين، عمل على الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات ومنها مسلسل "الطائر المكسور".

وشارك الخال في بعض الكليبات الغنائية ككليب أغنية نجوى كرم "روح روحي"، وكليب وعد "يا أحلاهم"، وخاض تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "هزي يا نواعم"، على قناة إل بي سي وبرنامج "روتانا أخبار"، في قناة روتانا موسيقى وبرنامج "لاقونا عالساحة"، على شاشة OTV اللبنانية إلى جانب الفنانة ندى أبو فرحات.