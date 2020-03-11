شاهد .. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها على طريقتها الخاصة

احتفلت النجمة نانسي عجرم بعيد ميلاد والدتها، حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت نانسي من خلالها وهي تطفئ شمعة تورتة عيد الميلاد، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد مامينا. ميلاد سعيد مامينا. Advertisements يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب بعنوان قلبي يا قلبي، كما كسر الكليب حاجز الـ 10 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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