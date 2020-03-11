شاهد.. عليا تقترب من مليون مشاهدة بكليب "روق علينا" فى أقل من 24 ساعة وتامر حسني أول المهنئين

عادت الفنانة عليا، للساحة الغنائية بقوة بعد غياب 10 سنوات، بأغنيتها الجديدة "روق علينا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب"، واستطاعت أن تقترب من مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة.

حملت أغنية "روق علينا" توقيع بسمة بوسيل؛ زوجة الفنان تامر حسني، في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب.

وهنأ الفنان تامر حسني، زوجته بسمة بوسيل، قائلًا: "مليون مبروك حبيبتي بسمة، أول تجربة إخراج ليها".

كما توجه بالتهنئة للفنانة عليا، التي ظهرت معه منذ 10 سنوات في دويتو أغنية "اطمن"، وقال تامر حسني: "مليون مبروك لـ عليا بعد

أغنية (اطمن) راجعة بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا.. ومليون مبروك حبيبتي بسمة أول تجربة إخراج ليها، ربنا يكرمكم ويكتب لكم النجاح".

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وأغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل.

وظهر في الفيديو كليب، الفنان إسلام جمال؛ الذي قدمه الفنان تامر حسني للساحة الفنية في فيلم "نور عينى" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا عندما قدم شخصية شقيق تامر حسنى .

وتحمست بسمة بوسيل، لإخراج كليب

"روق علينا" لقناعتها التامة بما تتمتع به المطربة عليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء باعتبارها من الاصوات المتميزة والتى وصفتها بأنها سيكون لها شأن كبير فى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.وأعربت المطربة عليا، عن سعادتها بلقب "مطربة الإحساس" الذي أطلقه عليها الجمهور، مشيرة إلى أن هذا اللقب عزيز على نفسها ويحملها مسئولية كبيرة أمام الجمهور الذى أحاطها بكل هذا الحب ، وأنها تستعد لخوض تجربة التمثيل قريبا مع نجم كبير وسيتم الاعلان عن التفاصيل الخاصة بالفيلم قريباً .

يذكر أنّ تامر حسنى اكتشف موهبة عليا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث تعاونت معه فى غناء أغنية "اطمن" وهى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" الذى تم إصداره عام 2010.

