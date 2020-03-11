صور .. ليلى علوي توجه نصحية لأصحاب التوحد

نشرت النجمة ليلى علوي بعض الصور أثناء زيارتها إلى أطفال التوحد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وحرصت ليلى علوي على توجيه النصيحة إلى جمهورها، قائلة: ازاي نعرف ان ابننا او بنتنا عندهم توحد .. إنك تلاحظ قصور في اللغة وفي الناحية الاجتماعية وفي السلوكيات .. قصور في اللغة: انهم ما يتكلموش، او كلمات فردية أو جمل وبعدين يبطل كلام، وبردو ترديد الكلام

.. وقصور السلوكيات: زي إنك تلاقي طفل بيمشي على طراطيف صوابعه يرفرف بإيده، يتفرج على غسالة، يلف كاوتش عربية، يركز مع النور، يسرح في الشجر .. وقصور الناحية الاجتماعية: بتبان من عدم وجود أي تواصل بصري، إنك تندهي وما يردش عليكي ولما يرد مش بيبص وأمهات كتير بتفتكر الطفل مش بيسمع .. ومن علامات التوحد بردو إن طفل عنده 16 سنة مش عارف لسة يكون أصدقاء، في توحد خفيف ومتوسط

و في حالات صعبة وخلي بالك كل ما بنشتغل بدري كل ما بيكون في تشخيص مبكر وحلول مبكرة .. ياريت كل الناس تتعامل مع الاطفال دي بطريقة كويسة ونساعدهم عشان يتعايشوا في المجتمع ويتعاملوا وهم مرتاحين .

ومن ناحية آخرى تستعد النجمة ليلى علوي لعرض فيلمها الجديد، والذي يحمل أسم التاريخ السري لكوثر، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة كل من ليلى علوي، زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين.

وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت أحداث 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة إمتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لإستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.