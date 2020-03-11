شاهدوا والدة أبناء كريستيانو رونالدو على متن طائرتها الخاصة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت والدة ابناء اللاعب البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ الراقصة والممثلة الإسبانية ​جورجينا رودريغيز​ صورتان لها على متن طائرتها الخاصة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين، وصل عددهم الى اكثر من مليون ونصف اعجاب خلال يوم واحد.

الجدير ذكره ان جورجينا رودريغيز فاجأت مؤخرا كريستيانو رونالدو بهدية ثمينة ومميزة بمناسبة عيد ميلاده الـ 35.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو في شوارع تورينو الإيطالية على حسابها الخاص وثّقت فيه تلقيه الهدية، وهي عبارة عن سيارة فخمة رُيطت بشريط أحمر.

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