هل تراجع حمادة هلال عن تعاونه مع حمو بيكا؟

ميرنا وليد - بيروت - بعدما تردّد بأن الفنان المصري ​حمادة هلال​ سيجتمع بفنان المهرجانات ​حمو بيكا​ بعمل غنائي مشترك، نفى هلال ما أشيع أخيراً في المواقع الإلكترونية حول هذا التعاون، مستبعداً تقديم أي عمل ثنائي بينهما، أو شيء من هذا القبيل، على الإطلاق.

وأشار هلال الى حقيقة الصورة التي جمعته بحمو بيكا موضحاً لصحيفة "الراي" الكويتية: "الصور التي جمعتنا، كانت في مسرح بمدينة الإسكندرية، واتقابلنا وسلمنا على بعض فقط، وده شيء عادي، ولا يعني أن هناك تعاونا فنيا يجمعنا".

وأضاف: "أتمنى له التوفيق والنجاح في مشواره الفني، ولا تعليق لديّ على مطربي المهرجانات أو على أغانيهم".

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