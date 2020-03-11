سارة سلامة تبهر الجمهور بإطلالتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​سارة سلامة​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سارة سلامة في الصورة وهي ترتدي فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ما جعل اطلالتها تبدو انيقة ومميزة لفتت كل المتابعين.

الجدير ذكره ان مسلسل "كتف قانوني" لسارة سلامة لن يعرض في موسم رمضان المقبل، ويشارك فيه أيضا والدها أحمد سلامة وطارق صبري ورنا سماحة، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر، ويعتبر من ضمن الأعمال الأخيرة التي ذهبت بطولتها للممثلات الشابات.

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