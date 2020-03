فانيسا هادجنز: أجيد اختيار قراراتي في الحب

متابعة بتجــــــــرد: صرحت المطربة والممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز أنها ما زالت تعتبر أغنيتها You Are the Music in Me أو «أنت موسيقى النفس»، أفضل أغانيها رغم طرحها عام 2007.

وقالت إنها كانت تعبيراً عن حالة حب وقتها، ورغم أنها انتهت إلا أن الأغنية تجسد أحاسيسها وعواطفها لأنها ما زالت تعتبر نفسها تعيش حالة حب كفتاة مراهقة.

وأشارت هادجنز (البالغة 31 عاماً) إلى أنها أصبحت أكثر نضوجاً الآن، وتعتقد أنها تجيد اختيار قراراتها في العمل والحب والحياة، متمنية أن تقضي بقية عمرها مع شريك حياتها الممثل أوستن باتلر الذي ترتبط به منذ عام 2011.

في سياق متصل، تواصل النجمة الأمريكية تصوير مشاهدها في فيلم Bad Boys for Life الذي يشاركها البطولة فيه ويل سميث، مارتن لورانس، وإلكسندر لودفيج.

ويدور الفيلم حول الصراع بين مهربي المخدرات، ولحظات المصارحة والمواجهة التي يمر بها بعض المجرمين وهم يحاولون التفكير في التخلي عن مسيرتهم المنحرفة ورعاية أسرهم والإخلاص لمن يحبونهم.

كما تستعد النجمة الأمريكية لبدء تصوير فيلم استعراضي جديد بعنوان «تيك تيك بوم».

وكانت هادجنز قد بدأت مسيرتها الفنية كمطربة عام 2008، في سلسلة من الأعمال المسرحية الاستعراضية من بينها «ساحر أوز، الملك وأنا، وسندريلا».

ولفتت الصغيرة الموهوبة الأنظار إليها فانهالت عليها الأعمال وانتقلت للعيش في لوس أنجلوس مع أسرتها، ومثلت أول أدوارها في مسلسل «ما زلت واقفة».