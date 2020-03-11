كشف سر النبرة الفريدة لغناء التوفان

متابعة بتجـــــــــرد: تمكن فريق دولي من الباحثين من كشف الغموض الذي يحيط بكيفية إنتاج مطربي غناء التوفان لأصوات مميزة يمكن من خلالها سماع درجتين مختلفتين من الصوت في وقت واحد.

ودرس باحثون من جامعة ويسترن يورك وجامعة أريزونا في الولايات المتحدة، أداء فرقة تؤدي غناء التوفان، وهو نوع غريب من الغناء يستخدم الحلق في إصدار نغمة منخفضة ونغمة أخرى تشبه الصفير، لمعرفة لغز تركيب هذا النوع من الغناء الحلقي.

ويقول الباحث الرئيس في الدراسة، كريستوفر بيرجفين «يمكنهم إنتاج أصوات باستخدام مصدرين مختلفين للصتو وهو ما يختلف عن الطريقة العادية لخروج أصوات الكلام».

وبيّن الباحث أن مغنيي التوفان قادرون على تضييق مخرج الصوت بشكل فريد في مكانيين مختلفين في وقت واحد، أحدهما في مقدمة الفم باستخدام اللسان، والآخر في الجزء الخلفي من الحلق، ما ينتج عنه تأثير الأصوات المزدوجة.

ويشتهر غناء التوفان بين مجموعات في مناطق مثل منغوليا، حيث يعد أحد أنواع الغناء الشعبي هناك.