الساحر يواجه العالم والسواد يغطي القمر على نتفليكس

متابعة بتجـــــــــرد: أضافت شبكة نتفليكس مجموعة من المسلسلات التي تجمع بين الخيال والإثارة، السحر والعلم، حيث تدور صراعات متعددة شرسة من أجل البقاء أو الحب.

صائد الوحوش

يدور مسلسل The Witcher (الساحر)، حول صائد للوحوش والحيوانات يحاول إنقاذ أميرة مسحورة، ويحاول أن يفك تعويذتها والوصول إلى خصومها، ويدخل في صراعات متعددة مع أناس لا يجيدون سوى حبك المؤامرات وإيذاء الغير، ويقتنع أن بعض البشر أشد شراسة وقسوة وضراوة من الوحوش، ومع ذلك لا يرفع راية الاستسلام، ويقرر مواصلة مهمته حتى لو كلفه ذلك حياته.

المسلسل من بطولة هنري كافيل، آنيا كالوترا، وفريا آلان.

نظام غامض

يصور مسلسل The Protector (الحامي)، مأساة شاب يكتشف وجود روابط وصلات سرية تاريخية مع نظام غامض مسيطر.

ويحاول الرجل الذي يعيش في إسطنبول أن يبدأ رحلة إلى المجهول لإنقاذ المدينة من عدو لا يقهر، ولا يعرف هو عنه شيئاً.

البطولة لكاياتي أولوسوي، إيكا آيسن توران، وهازار إرجولو.

أجواء خيالية

يحكي مسلسل Lucifer (الشيطان)، أجواء خيالية في إطار من الفانتازيا حول الشيطان الذي ينتابه الملل لأنه سيد الجحيم، فيقرر أن يشد الرحال إلى إحدى المدن وبالتحديد إلى لوس أنجلوس لبدء تجربة جديدة مع البشر.

وعندما يصل إلى المدينة تعجبه أجواؤها ويقرر أن يفتتح ملهى ليلياً ويوطد صلاته مع محقق جرائم قتل، ويحاول أن ينشر الشر في أرجاء المدينة.

المسلسل بطولة توم إيليس، لورين جيرمان، وكيفن إليخاندرو.

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مواجهة شرسة

يجمع مسلسل Black Mirror (المرايا السوداء)، بين الرعب والخيال العلمي والإثارة ويستكشف مستقبل الإنسان القريب في محاولة لإنقاذ الكون بعد أن تتحور وتتصارع مخترعات البشر وتتطور الأمور وتخرج عن نطاق السيطرة، لتبدأ مواجهة شرسة لا ترحم بين البشر والآلات، وبين قوى الخير والشر، حيث يحاول بعض البشر إنقاذ كوكبهم من الفناء.

المسلسل صراع بين العقل والغريزة، الحب والجريمة، الأنانية والضمير، والعمل يؤكد أن الخير ينتصر فقط عندما يتسلح بالقوة والعقل ويحشد كل أنصاره.

المسلسل بطولة كريستين ميليوتي، جيمي سمبسون، وجيسي بليمونز.

قضية معقدة

يدور مسلسل Omniscient (العالم بكل شيء)، حول مدينة يخضع سكانها للمراقبة طيلة الوقت «24/7»، ولا مجال للهروب أو تضليل أجهزة الرقابة الصارمة.

ولكن محققة تتمرد على ذلك المصير عندما تبحث في قضية قتل معقدة، وتحاول أن تفوق طائرة المراقبة المسيرة في الذكاء فتعطلها وتضللها وتُشعر من يسيرها أنها ما زالت تعمل لكي تجد الوقت للوصول إلى الفاعل الأصلي.

المسلسل من بطولة كارلا سالي، ساندرا كورفيلوني، وجوناتان هاجنسن.

لعنة عائلية

يسرد مسلسل Luna Nera لونا نيرا أو (القمر الأسود)، قصة مراهقة إيطالية في القرن الـ17 تعرف أنها تنتمي لعائلة من السحرة، وتحاول أن تتخلص من لعنة العائلة بالحب، ولكن والد حبيبها يرفض تلك العلاقة ويبدأ في مطاردتها وتشويهها بكافة الوسائل واتهامها بممارسة الشعوذة من أجل إبعادها عن ابنه، حتى لو كلفه ذلك قتلها.

المسلسل من بطولة أنتونيا فوتاراس، جورجيو بيللي، ومانويلا ماندراتشيا.