خوفاً من كورونا.. مايلي سايرس تلغي حفلها في أستراليا

متابعة بتجـــــــــرد: ألغت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، حفلاً كان مقرراً لصالح ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، على ضوء أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت سايرس عبر موقع تويتر، اليوم، أنها استجابت لنصيحة المسؤولين.

وقالت في تغريدتها: «أستراليا: نظراً لتوصيات السلطات المحلية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية والدولية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض، فإنه من أجل الحد من المخاطر الصحية المحتملة، استجابة للأزمة الصحية العالمية الحالية، لن نمضي في السفر إلى أستراليا من أجل العرض».

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كما أعلنت سايرس (البالغة 27 عاماً) أنها ستتبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات الأسترالية.

وقالت في التغريدة: «يؤسفني أن أفتقد الجميع في أستراليا، لكنني سوف أعود قريباً». وكان من المقرر أن يقام الحفل الموسيقي في ملبورن، الجمعة المقبلة.

وبدأت حرائق الغابات الكبيرة في سبتمبر من العام الماضي، وقضت على أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي في جنوب أستراليا وشرقها، وأسفرت عن وفاة 33 شخصاً على الأقل، وتدمير أكثر من 3000 منزل.