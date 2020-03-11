عمر كمال وحسن شاكوش ومطربو المهرجانات في ورطة جديدة.. هل تُمنع حفلاتهم في الأردن؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد منعهم من إحياء الحفلات في مصر، تقدّمت نقابة الفنانين الأردنيين إلى الحكومة الأردنية بقائمة مؤلّفة من 20 إسماً لمطربي المهرجانات بهدف منعهم من إحياء الحفلات الفنية في الأردن.

وضمّت هذه القائمة مجموعة فنانين مثل حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا وعلاء فيفتي، بالإضافة إلى بعض الفرق الغنائية مثل الصواريخ والعفاريت والكعب العالي، وذلك إنسجاماً مع رأي وقرار نقابة المهن الموسيقية في مصر.