متابعة بتجـــــــــرد: بعد منعهم من إحياء الحفلات في مصر، تقدّمت نقابة الفنانين الأردنيين إلى الحكومة الأردنية بقائمة مؤلّفة من 20 إسماً لمطربي المهرجانات بهدف منعهم من إحياء الحفلات الفنية في الأردن.
وضمّت هذه القائمة مجموعة فنانين مثل حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا وعلاء فيفتي، بالإضافة إلى بعض الفرق الغنائية مثل الصواريخ والعفاريت والكعب العالي، وذلك إنسجاماً مع رأي وقرار نقابة المهن الموسيقية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال وحسن شاكوش ومطربو المهرجانات في ورطة جديدة.. هل تُمنع حفلاتهم في الأردن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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