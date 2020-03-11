نادين خوري: وزارة الثقافة السورية أخجلتني لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كرّمت وزارة الثقافة السورية الفنانة نادين خوري في حفل افتتاح مهرجان "الثقافة تجدد انتصارها" والذي أقيم في دار الأسد للثقافة والفنون والتراث بدمشق عن مجمل مسيرتها الفنية وعطائها الفني المتميز إلى جانب نخبة من الفنانين ورموز الفكر والثقافة هناك.

وفي حديث مع "فوشيا" على هامش حفل التكريم؛ أعربت الفنانة عن سعادتها خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تكرم بها من قبل وزارة الثقافة.

وشددت خوري على أن التكريم من قبل جهة رسمية في الوطن له طعم مميز ومختلف عن أي تكريم ممكن أن يحصل عليه الإنسان في أي بلد آخر.

وقالت بأنها تعتبر التكريم مسؤولية ووساما ليس فقط للفرح بل للعمل في طريق مواصلة مسيرتها الفنية بشكل مميز وتقديم أعمال أفضل. إضافة إلى أنه يحفز الجيل الجديد ليقدم مسيرة أفضل من التي قدمها من سبقوهم بمجال الفن.

يوم المرأة العالمي

ووجهت نادين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحية كبيرة لكل امرأة عربية كانت جدية بمفاصل حياتها ولم تذهب تجاه عبثية الحياة بل استفادت من وقتها ومن كل لحظة مرت بها لتشكل شخصيتها واستقلاليتها التي تبدو عليها. وحتى تكون قادرة على مواجهة جميع مواقف الحياة بمختلف أنواعها.

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كما خصت بالتحية المرأة السورية التي أثبتت وبينت بجدارة مقاومتها لكل الظروف التي عبرت بها خلال الأزمة القاسية التي مرت على البلاد فكانت على قدر المسؤولية التي حملتها.

دراما 2020

وستكون نادين خوري حاضرة بمجموعة أعمال في دراما رمضان فبينما تتابع حاليا ردود الفعل حول مسلسل "ما فيي2" تأليف كلوديا مارشيليان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج الصبّاح إخوان ويعرض على الشاشة. بدأت تصوير دورها في مسلسل "شارع شيكاغو" تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض، مبينة أن شخصيات العمل ككل ومن ضمنهم شخصيتها عبارة عن شخصيات شائكة وتلتف حولها حبال من الغموض.

وقالت الفنانة إن العمل بوليسي مشوق ويوجد به أكثر من محور درامي وسيقدم متعة للمشاهد وسيحرك مشاعره ويقدم أيضا مفاجآت عديدة.

كذلك ستظهر خوري في مسلسل "من الآخر" مع المخرج شارل شلالا الذي تحل ضيفة عليه.

وكانت الفنانة قد أنهت تصوير مشاهدها بمسلسل "بروكار" وهو من إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم وإنتاج قبنض، مشيرة إلى أنها تؤدي فيه شخصية "الطبيبة أنطوانيت".

وأوضحت أن هذه الشخصية تظهر صورة المرأة الدمشقية بصورتها الحقيقية التي تعكس قوتها وقدراتها المختلفة على عكس ما تُصدّره بعض الأعمال الشامية.