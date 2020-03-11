مروة ناجي تستعد لطرح أغنيتها المصورة الجديدة "لما لاقيتك"

خرجت الفنانة مروة ناجي عن صمتها وعلقت على كليبها الجديد "لما لاقيتك"، الذي صورته مؤخرًا في عدة مناطق في لبنان، قائلة إن قصة الكليب إهداء من رجل الأعمال فهد الزاهد صاحب شركة "لايف ستايلز ستوديوز" الشركة المنتجة، مؤكدة أن قصة الفيديو كليب مشوقة جدًا، وأن الجمهور لن ينصرف عن مشاهدته ولو ثانية واحدة، وسيكون حريصًا على متابعة أحداثه من بدايته لنهايته، مشيرة إلى أن قصة الكليب- والتي وصفتها بالجميلة جدًا- لكونها تعتبر فيلمًا روائيًا قصيرًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست مجرد كليب.

وأعربت مروة ناجي، عن سعادتها بتعاونها الثاني مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" بعد تعاونهما الأول في كليب "حبيت من قلبي"، الذي حقق ملايين المشاهدات، مؤكدة أنها مدينة للشركة بكل هذا النجاح.

وأشادت مروة ناجي بمجهود "لايف ستايلز ستوديوز" الكبير في توفير كل الطاقات والإمكانيات لتقديم أعمال مميزة تظهر بشكل راقِ ومحترم يليق بالجمهور المصري والعربي، وتنضم لأرشيف المكتبة السمعية والبصرية لسنوات عديدة استمرارًا لما قدمه عمالقة الغناء العربي، لذلك تعمل الشركة دائمًا بحب، حيث توفر أفضل الإمكانيات لتخرج الأغنية أو الكليب في أفضل صورة.

من جهة أخرى، أشادت ناجي بالمجهود الذي بذله المخرج اللبناني المتميز فادي حداد، والذي استخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الموجودة في العالم لكي يخرج العمل بشكل مبهر ومختلف عن كل الكليبات التي تم طرحها في الفترة الأخيرة، حيث أكد حداد أن كليب "لما لاقيتك" يعتبر من أجمل أعماله التي قدمها.

كليب "لما لاقيتك" تم تسجيله باستديو "صوت الحب"، من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادي حداد، في ثاني تعاون له مع الفنانة مروة ناجي بعد كليب "حبيت من قلبي"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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ومن المقرر طرح "لما لاقيتك"، خلال الفترة المقبلة، على العديد من القنوات الفضائية بمجرد انتهاء المخرج فادي حداد من استكمال المراحل النهائية للكليب، الذي تعتبره مروة ناجي نقلة نوعية في مشوارها الفني.

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