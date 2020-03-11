كارول سماحة تكشف كلمات أغنيتها الجديدة "مش هعيش"

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لطرح أغنيته الجديدة "مش هعيش"، والتي صورتها أيضا بطريقة الفيديو كليب.

وأعلنت كارول سماحة عن موعد طرح الأغنية عبر حسابها على انستغرام ، بنشر اسم الأغنية والتي تحمل عنوان "مش هعيش"، كما كشفت مقطع من كلماتها أيضا، وأكدت أن الاغنية سيتم طرحها يوم الأربعاء المقبل.

أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي وتوزيع ألكساندر ميساكيان ومن إخراج جاد شويري.

وتقول في الأغنية:

"امتحان وسقت فيه ولموا الورق

حبنا كارت اتحرق

ناويه عيش عمري اللي جاي على ورقة بيضا".

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كشفت الفنانة كارول سماحة عن تعرضها لموقف صعب خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام.

ومن ناحية أخرى، تسببت كارول في حالة من الذعر والقلق لدى المارة أثناء تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

نشرت كارول سماحة عبر حسابها على انستغرام، فيديو من كواليس التصوير، وحكت أن المارة ظنوا أنها ستنتحر، وفوجئت بوجود الشرطة الفرنسية، وصعود أمن المنزل الذي تصور فيه أحد المشاهد إليها.

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