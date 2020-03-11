«دويتو» جديد يجمع حسن شاكوش مع أحمد سعد

يعكف المطرب الشعبي حسن شاكوش على التحضير لأغنية جديدة تجمعه مع الفنان أحمد سعد. ونشر أحمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه على «إنستجرام»، برفقة حسن شاكوش، داخل أحد الإستديوهات اثناء التحضير لأغنية.

وعلق أحمد سعد قائلًا: «قريبا».

يأتي ذلك بعد طرح حسن شاكوش أغنيتي «بنت الجيران» و«عود البطل» اللتين حققتا ملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب».

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر قرارًا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في تلك النوعية من الأغنيات.

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