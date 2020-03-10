شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مينا مسعود فى مسلسله الجديد Reprisal بدور أكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحه الكبير في فيلم على بابا، ظهرالنجم المصرى مينا مسعود، فى مسلسله الجديد Reprisal من إنتاج شبكة Hulu، حيث تعتبر الإنطلاقة الحقيقة له.

مينا مسعود نشر فيديو من المسلسل الدرامى Reprisal، عبر حسابه بموقع انستجرام، بينما يلعب دور أكشن، حيث حظى بآلاف الإعجابات من جمهوره.

المسلسل من بطولة مجموعة متنوعة منهم أبيجيل سبنسر، رودريجو سانتورو، ماديسون دافنبورت، ديفيد داستالمشيان، ريس ويكفيلد، دبليو ايرل براون، جيلبرت أوور، جيريمي هاريس، تشاد مايكل بيرد، إرنست ميرسر، تشاد بيتر، تشارلز ستريكلاند ويدور العمل حول امرأة تنطلق للانتقام من العصابة التي حاولت قتلها.

يذكر أن آخر مشاركات الممثل العالمى المصرى مينا مسعود كانت من خلال فيلم Aladdin، الذى جسد شخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

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وكان النجم المصرى الكندى العالمى مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin" قد حضر إلى القاهرة، فى زيارة خاصة حيث شارك في مهرجان الجونة السينمائى بـ دورته الثالثة.

واستطاع النجم المصرى الكندى الشاب مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin" ، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.