شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج أبعدهما ومسلسل أعادهما.. حكاية شيرى عادل وكندة علوش مع "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانتان كندة علوش وشيري عادل إلى الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب الفترة الماضية، وتحديداً منذ زواجهما، حيث لم تشارك شيرى عادل فى أي عمل فني منذ زواجها من الداعية معز مسعود في يوليو عام 2018، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة كندة علوش التى ابتعدت عن العمل منذ زواجها من الفنان عمرو يوسف في يناير من عام 2017.



كندة علوش وشيرى عادل

ومثلما كان الزواج سببا مشتركا لغياب شيري عادل وكندة علوش عن الأعمال الفنية، فأيضاً مسلسل واحد يعيدهما وهو "إلا أنا" الذى يعتمد على حكايات منفصلة، حيث بدأت شيرى عادل تصوير حكاية جديدة تقوم ببطولتها بعنوان "أمر شخصي" مع المخرج محمود كامل بينما تستعد كندة علوش لتصوير حكاية أيضا تحمل اسم "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

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وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.

أما كندة علوش فقدت آخر أعمالها في عام 2017 وهو فيلم "الأصليين" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى، وخلال الـ 3 سنوات الماضية ظهرت فقط كضيفة شرف في حلقة واحدة من مسلسل "واكلينها والعة – سبع صنايع" مع مى سليم وشريف رمزى وإخراج تغريد العصفوري ومادى بادير.



شيرى عادل