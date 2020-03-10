شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: التزمت بتعليمات هاني شاكر والجمهور في دويتو "شاكوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد سعد منذ قليل عن دويتو غنائي جديد يجمعه مع المطرب حسن شاكوش من خلال صورة تجمعهما سوياً داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية، وأوضح سعد فى بيان صحفى العديد من الأمور الخاصة بهذا التعاون خاصة فى ظل قرار هانى شاكر الخاص بمطربى المهرجانات.

وأكد أحمد سعد أن شاكوش يمتلك موهبة وطبقة صوت مميزة ولذلك قرر تقديم أغنية معه بها شكل موسيقي وجمل مختلفة من الغناء الشعبي المناسب للجمهور المحب، مضيفًا: "التزمت بما طلبه الأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأثق أن هذه الأغنية ستغير وجهة نظره في شاكوش من خلال تقديم أغنية شعبية بها معني وكلمات وجمل موسيقية ومزيكا اللى الناس بتحبها بعيدًا عن الابتذال تمامًا.

وأضاف سعد: "أنا بحترم جداً قرارات الأستاذ هاني شاكر وكذلك أحترم وأقدر رأي الناس والشارع العربي وأتمنى أن أقدم شيئًا يرضي كل الأطراف وهو أغنية شعبية بها جمل لحنية ومزيكا ترقص وكلام محترم به مضمون مثلما قدمت في كل أعمالى الغنائية خاصة أن الجمهور يرفض الكلمات المبتذلة ولكنه يميل إلى المزيكا اللى بترقصه فما المانع أن نقدم هذه المزيكا وفي نفس الوقت بها كلام هادف.

وكشف سعد عن تفاصيل الأغنية التى تجمعه بشاكوش أنها تم تسجيلها من وقت قريب وهناك دراسة لتصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسى.

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