شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى بعد إلغاء حفلاته: "ربنا يستر.. والحمد لله على كل حال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمود التهامى، إلغاء 3 حفلات داخل مصر، وتأجيل آخرتين في إيطاليا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، قائلاً:"حفلة دار الأوبرا الشيخ محمود التهامي مع الفنان فتحي سلامة3/23.. أتلغت..حفل افتتاح مهرجان هلا رمضان بمعهد الموسيقي 4/2 اتلغت .حفلة تخرج الدفعة الثامنة والتاسعة من مدرسة الإنشاد 4/4 اتلغت. سفر لإحياء حفلتين في إيطاليا يوم 4/16 الي ٤/٢١. اتأجلوا.. حفلتين مولد ستنا السيدة زينب ربنا يستر..الحمد لله علي كل حال".



محمود التهامى

وتأجل حفل الموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامى، والذي كان مقررا فى دار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين الموافق 23 مارس الحالي الساعة الثامنة مساء، وكان من المقررأن يقدم التهامى عددا من الابتهالات الصوفية الجديدة بتوزيع موسيقي جديد، والموسيقار فتحي سلامة المؤلف والموزع الموسيقي وعازف البيانو وهو الفنان الوحيد في العالم العربي الحاصل على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية عام 2004، وذلك لأجل غير مسمى.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وأكدت مصادر حكومية مسئولة لـ"الخليج 365" أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، يشمل الموالد والحفلات والمعارض التى سيتم إقامتها خلال الفترة القادمة .

وأوضحت المصادر، أن أى تجمعات أو حفلات أو معارض سيتم تعليقها حفاظا على سلامة المواطنين المصريين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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