شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع أسرة مسلسل "دهب عيرة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل "دهب عيرة"، للنجمة يسرا، بعيد ميلاد الفنانة القديرة الذى يوافق اليوم 10 مارس، خلال كواليس تصوير المسلسل، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، بحضور أبطال وصناع العمل.

ونشرت يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو الاحتفال بعيد ميلادها، معلقة: "بحبكم من قلبى يارب دايما متجمعين مع بعض".

وتصور حاليا النجمة يسرا، مشاهدها فى مسلسل "دهب عيرة" ويستمر التصوير حتى منتصف الليل، للمخرج سامح عبد العزيز، وتجسد شخصية "عهد" التى تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى حتى يلجأ لتعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى مشوق.

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مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.