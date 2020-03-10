شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شقيق هيثم أحمد زكى يتراجع عن بيع "شقة الهرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع "رامى" شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، عن بيع شقة الهرم التى انتقلت له بالوراثة بعد وفاة شقيقه هيثم، وكان قد باعها بمبلغ 850 ألف جنيه، وذلك بدعوى مخالفة المشترى لبنود التعاقد.

وقال المحامى بلال عبد الغنى محامى رامى، إن المشترى خالف شروط التعاقد والتى تنص على عدم التصرف فى محتويات الشقة لحين البيع النهائى، علما بأن عقد البيع هو "عقد بيع مؤقت" لا يحق على أساسه التصرف فى محتويات الشقة والتى تتضمن محتويات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

وأكد المستشار القانونى بلال عبد الغنى أنه تقدم بدعوى للتراجع عن البيع، وأن العقد ينص على بيع الشقة فقط "حوائط"، مضيفا أنه يسعى جاهدًا للحفاظ على محتويات ومتعلقات الفنان الراحل أحمد زكى من أجل فتح "متحف" لتلك المقتنيات بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ولن يتم التفريط فى أى شىء منها.

وكان رامى أخو هيثم أحمد زكى قد قال فى تصريحه لـ"الخليج 365"، عن رفضه التام لكل من قالوا إنه قام أو سيقوم بالتفريط فى مقتنيات الراحل أحمد زكى وأكد خلال تصريحات خاصة، أنه اندهش وتفاجأ ممن شككوا فى نواياه، معلقًا: "أنا عمرى ما بعت أى حاجة تخص أحمد زكى، وعمرى ما ها أبيع أى حاجة تخصه، أنا ناوى أفتح متحف أضم فيه كل مقتنياته، وفى الآخر مصر ها تشوف اللى ها أعمله لـ أحمد زكى.