"بائعة ومذيعة وموديل".. محطات في حياة هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل الفنانة الكبيرة هيفاء وهبي، اليوم، بعيد ميلادها الـ48، إذ ولدت هيفاء محمد وهبي في 10 مارس 1972، وهي واحدة من أشهر نجمات الوطن العربي، وتتصدر أغانيها قائمة الأعلى استماعا، كما خاضت تجربة التمثيل خلال السنوات الأخيرة، وقدمت مجموعة من المسلسلات والأفلام.

وفي عيد ميلاد هيفاء وهبي نرصد لكم محطات في حياتها بين المذيعة والموديل وفتاة الإعلانات والمطربة والممثلة..

بائعة في محل

صرحت الفنانة هيفاء وهبي، في أكثر من لقاء تليفزيوني، بأن والدها لبناني وأمها مصرية، وأن لها 3 شقيقات (علياء، نسرين، هناء)، وشقيقة واحدة من والدتها، كما عملت في صغرها في محل لبيع المجوهرات، في فترة طويلة من عمرها قبل أن تتجه للمشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان.

ملكة جمال وإعلان

يمكن التأريخ لبداية هيفاء وهبي الفنية، من سن العشرين من عمرها، عندما اشتركت فى مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان، هيفاء التي كانت قوب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب، أخفت عن لجنة التحكيم حقيقة زواجها، الذي اُكتشف، فطار حلمها بحمل تاج ملكة جمال جنوب لبنان.

لكن مشاركة هيفاء حققت شهرة أهلتها للعمل عارضة أزياء في عدد من الإعلانات التجارية والفيديو كليبات، حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، وفي عام 1992 ظهرت في إعلان تجاري للمكرونة.

- موديل كليبات

قبل أن تحترف الغناء ظهرت هيفاء وهبي 4 مرات "موديل" في كليبات لمطربين، وهي كليب أغنية "يا ميمة" مع عاصي الحلاني، وكليب أغنية "ارضى بالنصيب" مع جورج وسوف، وكليب أغنية "يا قصص" مع جوليا بطرس، و كليب أغنية "بحبك حبيبي" مع هاني العمري.

- حكاية ابنتها

زواج هيفاء الأول من رجل الأعمال نصر فياض، أثمر عن فتاة وحيدة اسمتها زينب، لتقرر بعدها الانفصال عن زوجها، الذي رفض الطلاق لكن في النهاية مع وضع شرط لإتمام الطلاق، وهو حرمانها من رؤية ابنتها زينب.

Advertisements

- مذيعة

بدأت هيفاء وهبي العمل كمذيعة لأحد البرامج الفنية بقناة Art في برنامج "عملوها إزاي"، وكان برنامجا فنيا خفيفا تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي.

- الغناء

لم تكتف هيفاء وهبي بتقديم البرامج والإعلانات، ولكن قررت دخول عالم الغناء من خلال ألبومها الغنائي الأول "هو الزمان"، الذي أصدرته عام 2000، الألبوم حقق نجاحا كبيرا، وتوالت أعمالها الغنائية وحققت ألبوماتها أعلى الإيرادات فى حجم المبيعات.

وشاركت في برنامج "الوادي" سنة 2005 على قناة LBC الذي يعتمد على نمط تليفزيون الواقع وطرحت ألبوم "بدي عيش".

وفي عام 2008، تعاونت مع شركة مزيكا لإصدار البوم "حبيبي أنا"، لتستمر مسيرتها في عالم الغناء.

ففي 2010، أصدرت البومها الأول الخاص بالأطفال "بيبي هيفا" الذي نال شهرة كبيرة بعد انضمامها إلى شركة روتانا، وفي 2012 طرحت البومها الخامس MJK الذي تصدّر المرتبة الأولى عبر الـ I Tunes.

- زواج وتمثيل

شهد عام 2009، نقلة مهمة للفنانة هيفاء وهبي، إذا تزوجت في عام 2009 من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في فرح أسطوري حضره نجوم العالم العربي، وقيل إنه تكلف 9 مليون دولار.

وفي نفس العام، قدمها المخرج خالد يوسف للسينما كممثلة من خلال فيلم "دكان شحاته"، لم تشارك هيفاء وهبي في الفيلم بأي أغنية واكتفت بالتمثيل فقط، ورغم أن شخصية "بيسة" التي قدمتها كانت لفتاة من منطقة شعبية، فإن النقاد أثنوا على أداء هيفاء وهبي.

وفي عام 2014، قدمت هيفاء وهبي بطولة فيلم "حلاوة روح"، مع المخرج سامح عبدالعزيز، وفي نفس العام دخلت للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "كلام على ورق" مع المخرج محمد سامي.

وفي نوفمبر 2012، أعلنت طلاقها من أبو هشيمة بعد زواج دام 3 أعوام.