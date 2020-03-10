خاص| سارة نخلة عن إلغاء حبس زوجها: "فلوسي في المحكمة.. ويا أهلا بالخسارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وصفت الفنانة السورية سارة نخلة، ما دونته الكاتبة حنان البنبي، والدة زوجها أحمد عبدالله محمود، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن إلغاء الحكم القضائي بحبس زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود عامين، بـ"المُضلل".

وقالت سارة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الحكم الذي حصلت عليه بحبس زوجها أحمد عبدالله محمود في قضية "تبديد أمانة" لشيك بقيمة 250 ألف جنيه، لا يجوز الاستئناف عليه نهائيا، وبالتالي لا يحق لأحد إلغاؤه، موضحة: "اللي حصل إن أحمد راح المحكمة ودخل القفض، لإن الحكم ينص على الدفع أو الحبس، فدفع الفلوس في صندوق المحكمة، وبعد كدا عملوا طعن، القضاء المصري أنصفني أنا، وأنا هعوز ايه منه غير فلوسي".

وأكدت سارة نخلة أنها تلقت اتصالا من المحكمة، يفيد بسداد المبلغ، وبالتالي رفع الحكم ولكنه سيظل في صحيفته الجنائية، ولم يتم إلغاؤه، مضيفة: "إن كان هو ووالدته يرون أن ذلك خسارة لي، فأهلا بالخسارة".

وعن إن كانت استلمت مستحقاتها، قالت الفنانة السورية إنه تم تأجيل صرفها المبلغ، حتى يتم التحقق من إذا كان هناك ضرائب عليه أم لا.

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وأضافت: "أحمد عبدالله محمود، مش عايز يطلقني عشان النفقة، والقضية كل شوية بتتأجل، وأهم حاجة بالنسبالي فلوسي، وإن شاء الله أيام وهاخدها".

وكانت حنان البنبي، والدة الفنان أحمد عبدالله محمود، قد نشرت عبر حسابها بـ"انستجرام"، صورة، جاء فيها: "شكرًَا لقرار المحكمة إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النقض، لظهور تضليل للعدالة من المدعية".

وانفصل الثنائي أحمد عبدالله محمود، وسارة نخلة ملكة جمال سوريا السابقة، بعد خلافات حادة وقعت بينهما، وأعلنت نخلة الخبر عبر حسابها على "فيس بوك"، ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم، بسبب اتهامات متبادلة.