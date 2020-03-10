أحمد سعد يعلق على غنائه مع شاكوش: التزمت بما طلبه هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلن الفنان أحمد سعد منذ قليل عن دويتو غنائي جديد يجمعه مع المطرب حسن شاكوش من خلال صوره تجمعهما سويا ً داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية.

وقال سعد في بيان صحفي: "شاكوش موهبة وطبقة صوت مميزة، وقررنا نقدم أغنية بها شكل موسيقي وجمل مختلفة من الغناء الشعبي اللي الناس بتحبه، وفي نفس الوقت التزمت بما طلبه الأستاذ هاني شاكر وأثق أن هذه الأغنية ستغير وجهة نظره في شاكوش من خلال تقديم أغنية شعبية بها معني وكلمات وجمل موسيقية ومزيكا اللي الناس بتحبها بعيداً عن الابتذال تماماً".

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وأضاف سعد "أحترم جداً قرارات الأستاذ هاني شاكر وكذلك أحترم وأقدر رأي الناس والشارع العربي وأتمنى أن أقدم شيء يرضي كل الأطراف وهو أغنية شعبية بها جمل لحنية ومزيكا ترقص وكلام محترم به مضمون مثلما قدمت في كل أعمالي الغنائية، خاصة أن الجمهور يرفض الكلمات المبتذلة ولكنه يميل إلى المزيكا اللى بترقصه فما المانع أن نقدم هذه المزيكا وفي نفس الوقت بها كلام هادف".

وكشف سعد عن تفاصيل الأغنية التي تجمعه بشاكوش وأكد أنه تم تسجيلها من وقت قريب، وهناك دراسة لتصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي وإنتاج شركة مزيكا لمحمد جابر وعبد العظيم خلاف ومحمود الباز.