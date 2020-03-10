صور| عمر كمال يكشف لمصراوي خطوبته للراقصة جوهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفل المطرب عمر كمال بخطوبته على الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ"جوهرة".
وقال عمر كمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حفل الخطوبة تم منذ يومين في أحد المطاعم بالمهندسين، بحضور مدير أعمال الراقصة الشهيرة.
وقال كمال إن علاقة حب جمعته بجوهرة بعد تعاونهما في أغنية جديدة، لم تُطرح بعد.
وطرح مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش مؤخرًا مهرجان "عود البطل"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.
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