فيديو .. أوزي أوزبورن يطرح أحدث كليباته Ordinary Man

طرح الفنان العالمي أوزي أوزبورن أحدث كليباته، والتي تحمل أسم Ordinary Man، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Ordinary Man من إخراج ستيفن لي كار، كما شارك الفنان العالمي إلتون جون في الغناء، ويعد Advertisements الكليب من ألبوم يحمل الأسم ذاته Ordinary Man. الكليب من ألبوم يحمل الأسم ذاته Ordinary Man. يذكر أن الفنان العالمي أوزي أوزبورن طرح مؤخرًا كليب بعنوان Straight to Hell، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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