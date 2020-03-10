من كليب إلى خطوبة .. فيديو يثيرالجدل بين كمال وجوهرة

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة فيديو يجمعها بالفنان عمر كمال داخل أحد الفنادق، وتسبب الفيديو العديد من التساؤلات حول ما السر الذي يجمع بين كمال وجوهرة.

وظهر كمال من خلاله داخل أحد المطاعم برفقة جوهرة، وعلقت عليه جوهرة قائلة:

قريبًا.

ورجحت بعض وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا عن حقيقة هذا اللقاء، موضحين بأنه لقاء لعقد عمل فني جديد، إلا أن ظهر فيديو يؤكد من خلاله خطوبة عمر كمال على

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جوهرة، وأنه تم منذ يومين.

ولكن كشفت بعض المصادر المقربة عن حقيقة الفيديو، والذي اتضح بأن الفيديو محذوف منه أجزاء كثيرة، وأن المقصود من الخطوبة داخل عمل فني جديد.

يذكر أن الفنان عمر كمال اعتذر منذ أيام عن بطولة مسلسل ولاد إمبابة والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وذلك لالتزماته الفنية.