«الممر» و«بين بحرين» يحصدان جوائز الدورة الـ68.. وروح سمير سيف تسيطر على الفعاليات

وضع المركز الكاثوليكى للسينما فى مهرجانه السينمائى السنوى هدفا ساميا لكافة فعالياته وهو أن الفن الراقى السلاح الأمثل لنشر قيم التسامح الدينى ومواجهة التطرف، ويعتبر وسيلة للتطهير يستحيل أن تجتمع مع الغلو والتشدد فى نفس واحدة، ويرى فى السينما والدراما نافذتين للتربية وغرس القيم ولا يقل دورهما عن مؤسسات تعليمية عديدة.

ولذلك حافظ المركز فى دورته الـ68 أن يكون الشعار الرسمى لها اختيار أعمال تمثل القيم الراقية، وحتى فى اختياره لمكرميه وحاصدي جوائزه قائمة فى الاساس على نشر التحضر والأفكار الوسطية، ودعم الفنانين الذين لا يبحثون فى أعمالهم عن المنفعة المالية، بل عن رسالة الفن وأهدافه.

الدورة الـ68 ضمت 5 أفلام هى «جريمة الايموبيليا»، «الممر» «لما بنتولد» «الضيف» «بين بحرين» وعقب عرض كل فيلم اقيمت ندوة حضرها صناع العمل، سيطرت على الندوات روح الديمقراطية فى الحديث، حيث حضرها العديد من النقاد والسينمائيين والجمهور وتبادلوا النقاش حول موضوعات الفيلم، وجاءت ندوة فيلم بين بحرين الأكثر ثراء بحضور كل ابطال الفيلم الذين ناقشوا قضية الفيلم بشكل جرىء، وتبادلوا النقاش مع الجمهور الذى تفاعل مع القضية بشكل كبير.

كما سيطرت المحبة على احتفالية

المخرج الراحل سمير سيف وعرض له فيلم معالى الوزير، واهدى المركز له دورة هذا العام، باعتباره مخرجا لايتكرر فى تاريخ السينما المصرية.

جاءت جوائز المهرجان تحت شعار انها افلام تعطى المشاهد طاقة إيجابية، وهى إحدى الركائز الأساسية للفن، فالفن هو السعادة، ولذلك جاءت جوائز المهرجان موزعة بين فيلم بين بحرين الذى يناقش قضية ختان الفتيات بشكل جديد ومميز، وفيلم الممر الذى نال اشادة بالغة من النقاد والصحفيين لعام 2019.

ونال فيلم «الممر» العديد من الجوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج شريف عرفة، والذى اعتبرها جائزة تحمل معايير القيم والاخلاقيات ومعايير الفن الراقى لمواجهة الابتذال، ونال ايضا جائزة افضل ممثل دور تانى للفنان محمد فراج، وجائزة أحسن تصوير لأيمن أبوالمكارم، وجائزة احسن ديكور لمهندس الديكور باسل حسام.

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ونال فيلم «بين بحرين» جائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثل لمحمود فارس وأفضل ممثلة لفاطمة عادل، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية لخالد الكمار، وجائزة أفضل سيناريو لأمانى التونسى، وجائزة

أحسن مونتاج وجائزة أحسن اخراج لانس طلبة، وجاءت جوائز هذا الفيلم لافتة للانتباه، حيث مثل الفيلم حالة خاصة فى عدد الجوائز التى حصدها حتى شهادات التقدير، والجوائز التى حصدها هى الاولى من نوعها لابطال الفيلم من بينهم بطل العمل محمود فارس وقال: «إن هذه أول جائزة أحصل عليها فى مشواره الفنى، وشرفت بها، خاصة أنها من مكان عريق مثل مهرجان المركز الكاثوليكى، وإن شاء الله تكون بداية جديدة».

بينما أكدت بطلة العمل فاطمة على أن جائزة أحسن ممثلة جائزة «المذهلة» لأنها تتويج لمشوار فنى حرصت خلاله على الإبداع، بالإضافة لكونها حافزًا كبيرًا لاختيار الأفضل فى الأعمال المقبلة، لأن الفن الراقى القائم على الإبداع يساهم بشكل كبير فى نهضة الشعوب، حيث يعد عنوانها.

ونالت جائزة أفضل ممثلة دور ثانى سلمى حسن عن فيلم لما بنتولد، ونال طارق عبدالعزيز وأحمد مالك شهادتى تقدير عن فيلمى جريمة الايموبيليا والضيف.

وعلى جانب آخر، احيت المطربة الشابة آية عبدالله حفل الختام باغنيات «الحب ليه علامات» وانا صعيدية و«انا بستناك» وأغنية «فكرونى» لأم كلثوم، بينما جاء حفل الافتتاح بعزف موسيقى لاوركسترا فرقة الموسيقار محمد هويدى تضمنت الموسيقى التصويرية للأعمال المشاركة.

جاءت لجنة تحكيم المهرجان شاملة لكل عناصر الفن باختلاف انواعه برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسى، المخرج هانى لاشين، المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود والناقد عصام زكريا.