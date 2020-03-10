فيديو .. هيفاء وهبي تغني وترقص على أغنية بنت الجيران

نشر الفنان عمر كمال فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت النجمة هيفاء وهبي من خلاله وهي ترقص وتغني أغنية بنت الجيران، وعلق عمر كمال على الفيديو، قائلًا: لما بنت الجيران الحقيقة تغنى لنفسها.
يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا كليب بعنوان أيام زمان، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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