وزير الثقافة تتابع خطط نشر الوعى الصحى وتشكل غرفة عمليات للتواصل بين القطاعات

شكلت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة غرفة عمليات للتواصل بين كل قطاعات الوزارة فى مختلف انحاء الجمهورية لمتابعة خطط عمل نشر الوعى الصحى للعاملين والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستحدث واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعقيم وتطهير الاماكن التى

يرتادها الجمهور من مسارح وقاعات وغيرها .

كما اصدرت وزير الثقافة العديد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة منها تفعيل دور ادارات السلامة والصحة المهنية حيث تم طباعة العديد من النشرات

الارشادية التى توضح سبل الوقاية من اخطار الامراض المعدية الى جانب ايقاف العمل بجهاز التوقيع بالبصمة الالكترونية بالاضافة الى عرض افلام للتعريف باساليب الوقاية وتجنب العدوى ، وشددت علي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى من شأنها الحد من فرص انتشار الفيروسات مؤكدة علي ضرورة الإلتزام بالارشادات الصحية في مختلف قطاعات وهيئات الوزارة .