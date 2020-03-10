بالصورة- بيدرو طايع يرزق بمولودته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - رُزق الممثل اللبناني بيدرو طايع، اليوم، بمولودته الجديدة من زوجته تينا أبكار، وأطلقا عليها إسم "ريتا" وهي إبنته الأولى بعدما رزقت زوجته سابقاً بثلاثة أبناء هم جايمس، جون وباولو.

ونشر ​بيدرو طايع​صورة لطفلته الجديدة بعد دقائق من ولادتها، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، معبرا فيها عن فرحته بهذه المناسبة الخاصة.

الجدير ذكره أن بيدرو طايع يخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "عشيق أمي" وهو من كتابة رازي وردة وإخراج كنان اسكندراني، وهو من بطولة الممثلة اللبنانية ورد الخال والممثل السوري خالد القيش، بالإشتراك مع الممثلتين اللبنانيتين ماريبال طربيه وديان أبي علام.

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