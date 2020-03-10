شكران مرتجى: "بحب كون كل النساء"

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ الى انها تحب ان تكون كل النساء، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، اذ انها نشرت صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "بمناسبة عيد المرأة إمبارح بحب كون كل النساء القوية الضعيفة الطموحة الشغوفه العنيده المسالمة حسب الموقف، وممكن صير قد عشر رجال، الأنوثة إحساس مو بس شكل حلو ، نهتم ونغير بس ما نتغير نتطور أحبكنَّ يامن أشبهكم وأنتمي لكم".

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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