ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بعيد ميلاد والدتها السيدة ​ريموندا عون​ اليوم، في منزلها، ونشرت نانسي في هذه المناسبة صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وتمنّت لها عيد ميلاد سعيد.

ولطالما عبّرت نانسي عن حبها لوالدتها في عيد الأم من خلال العديد من المنشورات عبر حسابها الخاص ودائما متفت والدتها الأنظار بحفاظها على شبابها وعلاقتها الطيبة مع ابنتها نانسي.

الجدير ذكره أن نانسي عجرم إحتفلت يو السبت الماضي بفوز المشترك محمد إسلام رميح من سوريا بلقب برنامج "ذا فويس كيدز" وهو من فريقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.